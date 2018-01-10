Yeni fikirler İSO Koza’da başarı hikayesine dönüşüyor

İSO’nun hayata geçirdiği girişimcilik ekosistemi İSO Koza Hızlandırma Programı ile “fikir” olarak yola çıkan yeni girişim projeleri birer başarı hikayesine dönüşüyor. Bu yıl 13 girişim projesinin dahil olduğu İSO Koza’da, proje sahiplerine Sanayici Mentörlüğü, Müşteri/Tedarikçi Eşleşmeleri, Yurt Dışı Fuar Desteği, Eğitim, Danışmanlık ve Paylaşımlı Ofis gibi hizmetler sunuluyor. İSO Koza’yı başarı ile tamamlayan girişimciler, sanayi firmaları açısından hem yüksek katma değer üreten potansiyel bir tedarikçi hem de yatırım yapmak için önemli bir fırsat penceresi olarak değerlendiriliyor.

FİRMALAR DA ÖNEMLİ KATKI EDİNİYOR

İSO Koza’dan sanayi firmaları ve yatırımcılar da önemli ayrıcalıklar elde ediyor. Sanayi firmaları, girişimcilerin ürünleri ile gerek teknoloji transferi, yurt içi-yurt dışı pazarlara erişim, gerekse de firma içi inovasyon konularında önemli katkılar ediniyor. İSO Koza, yatırımcılara ise katma değeri yüksek bir girişimci havuzundan faydalanma ayrıcalığı sunuyor.