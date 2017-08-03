Yeni evli çifti kaza ayırdı

Kaza, dün 15.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Osmanlı Caddesi ile Büyük Hizmet Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Osmanlı Caddesi istikametinde seyir halindeyken aşırı sür’atli olan Emrullah C. idaresindeki 42 DMJ 01 plakalı otomobil, sürücünün kavşakta dönüş yapmak istediği esnada kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yeni evli çift Abdurrahman Duymaz ve Fazilet Nur Duymaz’a (31) çarptı. Kaza sonrası aracın altında kalan Duymaz çiftini görenler durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Abdurrahman Duymaz ve eşi Fazilet Nur Duymaz ambulansla Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftten Abdurrahman Duymaz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdurrahman ve Fazilet Nur çiftinin yaklaşık iki ay önce evlendikleri öğrenildi. Kaza sonrası araç sürücüsü çevredekilerin tepkisi üzerine polis aracına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.