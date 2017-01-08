Yeni Elmander’in Galatasaray cevabı

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İsveç’te Norkköping forması giyen ve hem 1.90’luk boyu hem de oyun tarzıyla vatandaşı Elmander’e benzetilen Sebastian Andersson, adının Galatasaray’la anılması hakkında ilk kez bir açıklama yaptı.

İsveç basınına konuşan 25 yaşındaki golcü, “Bu konu hakkında kesin bir şey duymadım ama şimdiden Türkiye’den çok sayıda mesaj aldığımı söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar’ın forvet adayları arasında yer aldığı öğrenilen Andersson için henüz resmi bir girişim yapılmadığı da gelen haberler arasında.