Yeni dönem resmen başladı: Artık onlar görev yapacak
Uçaklarda mart ayından itibaren Özel Harekat polisleri görev alacak. Silahlı olarak seyahat edecek olan polislerin tüm uçuşlarda bulundurulması öngörülmüyor. Polisler sivil olarak seyahat edecek. Silah taşıdığı ya da silah bulundurduğu da fark edilmeyecek.17 Ocak 2018 Çarşamba 12:52
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa maddesi uyarınca, uçaklarda özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin bulundurulmasının önü açılmıştı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, silahlı olarak uçakta görev yapacak güvenlik görevlisinin polis olması kararlaştırıldı.
MART AYINDA BAŞLIYOR
Polislerin Özel Harekât biriminden seçileceği ve mart ayından itibaren uçaklarda görev alacağı öğrenildi. Polisler sivil olarak seyahat edecek. Silah taşıdığı ya da silah bulundurduğu da fark edilmeyecek.
Tüm uçaklarda silahlı güvenlik elemanı bulundurulması öngörülmüyor. Yalnızca risk tanımlaması yapılan uçuşlarda görev alacaklar.