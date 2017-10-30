Yeni dönem başlıyor... O ülkeye dev ihracat

Katar ile mevcut ticareti geliştirmek ve ihracatı arttırmak amacıyla, Katar’ın başkenti Doha’da, 26-29 Ekim 2017 tarihlerinde ilk kez düzenlenen Food&Consumer Industries Exhibition (FCIE) Fuarı’na, Türk gıda ürünlerini tanıtmak ve ihracatçı firmalarımızı temsil etmek amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri info stand ile katıldı. Katar’a uygulanan ambargo sonrasında ilk yardım uçakları ve gemileri de ambargonun başlangıcından saatler sonra İzmir’den hareket etmişti.

Katar’a uygulanan ambargo sonrasında en büyük desteği Türkiye’nin gösterdiğini hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, İzmir’den çok sayıda gemi ve hava kargo uçağı ile gıda yardımının Katar’a ulaştırıldığını, “Katar-Türkiye İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri”nin iki ülkenin ekonomi bakanlarının katılımıyla Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla 3 Ağustos 2017 tarihinde İzmir’de iki ülkeden 300’ün üzerinde iş adamının katılımıyla gerçekleştirildiğini, Doha’da, 26-29 Ekim 2017 tarihlerinde ilk kez düzenlenen Food&Consumer Industries Exhibition (FCIE) Fuarı ile iki ülkenin ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacak yeni bir halkanın eklendiğini söyledi.

Katar’ın kişi başı gelirde dünyanın en zengin ülkesi olduğuna dikkati çeken Ünlütürk, “Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Futbol Şampiyonası için 150 milyar dolarlık altyapı ve inşaat gerçekleştirilecek. Dünya genelinde en büyük 250 müteahhitlik firmasının 46 tanesi Türk firması. Bu sektörde Çin’den sonra dünya ikincisiyiz. Türk firmalarının bu konjektürde bu pastadan büyük dilimi alabileceği bir iklim var. Türk müteahhitlik firmalarının Katar’da gerçekleştireceği projelerde Türk ürünleri daha yoğun kullanılacağı için ihracatımız Katar’a artış gösterecektir. Katar’da Türkiye’nin enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde sağlayabileceği bir partner olabilir” diye konuştu.

Katar gıda ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor

Katar'ın gıda üretiminin Katar iç tüketiminin sadece yüzde 10’unu karşılayabildiği bilgisini paylaşan Ünlütürk şöyle devam etti:

“2019 yılında gıda tüketimlerinin yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor. Gıda tüketiminin büyük çoğunluğu ithalat yoluyla karşılanması ve Katarlı firmaların alım gücünün yüksek olması Türk gıda ihracatçıları açısından büyük avantaj. Food& Consumer Industries Exhibition (FCIE) Fuarı’nın Türk gıda ihracatçılarına yeni fırsatlar açmasını bekliyoruz.”

Food& Consumer Industries Exhibition (FCIE) Fuarı’na 8 ülkeden 91 firma katılım gösterirken, Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed bin Ahmed bin Towar al-Kuwari, Türkiye Büyükelçisi Fikret Özer ve Doha Ticaret Müşaviri Burak Güreşir fuarda Türkiye standının ziyaretçileri arasında yer aldı. Fuara, Türkiye’den Ege İhracatçı Birlikleri dışında Dardanel ve Exeloo Food firmaları katıldı.

İHRACAT ARTIŞI

Türkiye, 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde Katar’a 382 milyon 183 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Katar’a ihracatımız 2016 yılının aynı döneminde ise 296 milyon 912 bin dolar olmuştu. Katar’a olan ihracatımız yüzde 29 artış gösterdi.

Arap ülkelerinin Katar’a uyguladığı ambargo sonrasında 4 aylık dönemde Türkiye’nin Katar’a yaptığı ihracat ise yüzde 90 artış rakamına ulaştı. 2016 yılı Haziran-Eylül döneminde Katar’a yaptığımız ihracat 114 milyon dolar seviyesinde iken, 2017 yılının aynı zaman aralığında 216 milyon dolara çıktı.

Türkiye’nin Katar’a 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde yaptığı gıda ürünleri ihracatı ise 2016 yılına göre yüzde 98’lik artışla 57,5 milyon dolardan 114 milyon dolara fırladı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Türkiye’nin Katar’a yaptığı gıda ihracatında 38 milyon dolarlık pay ile en fazla ihracat yapan sektör oldu.