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Yeni dönem başladı! İndi-bindi 20 lira

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin bünyesine kattığı lüks taksi hizmet vermeye başladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:37
Yeni dönem başladı! İndi-bindi 20 lira

Yerli ve yabancı yolcuların hizmetine sunulan "Mercedes" marka lüks taksi, Yeşilköy'de bulunan kooperatif binası önünde tanıtıldı.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki yeni havalimanına araçlarıyla, şoförlerin vizyonu ve eğitimiyle çok iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi.

"Lüks taksilerin sayısı arttırılacak"

Can, lüks taksilerin sayılarını arttıracaklarını dile getirerek, "Biz bu araçları 60'a kadar çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep, istediğimizin ve umduğumuzun da üzerinde" dedi.

Havalimanındaki lüks araçların normal taksilere göre iki kat tarifeyle çalıştığını aktaran Can, söz konusu taksilerin açılışının 8 lira, kilometre başına bedelinin 5 lira ve indi-bindi ücretinin 20 lira olduğunu belirtti.

Can, uluslararası bazı firmaların korsan yollarla taşımacılık yaptığını söyleyerek, buradaki kazancı buradaki esnafa yönlendirmek istediklerini kaydetti.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Can, lüks taksinin yaklaşık 200 bin liraya mal olduğunu, aracın iç tasarımında gerekli konfor ve donanıma sahip bulunduğu bildirdi.

Kooperatif, daha önce de özel tasarlanan, 8 1 yolcu taşıma kapasitesine sahip iki minibüs taksiyi hizmete sunmuştu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:37
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