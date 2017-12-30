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Yeni doğan buzağıyı gören herkes şaşırdı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir inek, çift başlı buzağı doğurdu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:02
Yeni doğan buzağıyı gören herkes şaşırdı

Eleşkirt ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yayladüzü beldesinde hayvancılıkla uğraşan Enver Özdemir, gebe ineğinin doğum vaktinin gelmesi üzerine durumu bir veteriner hekime haber verdi.

Köye gelen veterinerin müdahalesiyle yaptırılan doğumda Özdemir'e ait inek, iki başlı buzağı yavruladı.

Özdemir, çift başlı buzağının yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Çift başlı buzağı iki ağzıyla da nefes alıyor ve süt içmeye çalışıyor, fakat bir ağzından içtiği diğer ağzından geri boşalıyor." dedi.

YAŞAMA ŞANSININ AZ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Buzağıya veteriner hekim tarafından gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını anlatan Özdemir, "Veteriner, hayvanın yaşama şansının çok az olduğunu söyledi. Olayı ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Ama Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. İnşallah hayvan yaşar." diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 19:02
  1. Eleşkirt
  2. Enver Özdemir
  3. gebe ineK
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