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Yeni doğan bebek annesine böyle sarıldı
Dünya'ya gözlerini açan bebek, annesine sarılarak bırakmak istemedi. İşte o anlar...
05 Ağustos 2017 Cumartesi 20:00
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 20:00
Yeni doğan bebek
annesine sarılan bebek
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