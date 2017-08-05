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Yeni doğan bebek annesine böyle sarıldı

Dünya'ya gözlerini açan bebek, annesine sarılarak bırakmak istemedi. İşte o anlar...

05 Ağustos 2017 Cumartesi 20:00
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 20:00
  1. Yeni doğan bebek
  2. annesine sarılan bebek
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