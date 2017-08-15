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Yeni Diyanet İşleri Başkanı yakında atanacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Görmez'in emekliye ayrıldığını, yeni Diyanet İşleri Başkanının yakında görevine başlayacağını söyledi.

15 Ağustos 2017 Salı 22:45
Yeni Diyanet İşleri Başkanı yakında atanacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin ulusal bütünlüğüne karşı bir tehdit olması halinde, tehdidin niteliğine göre Türkiye her türlü senaryoya hazırlıklıdır." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bekir Bozdağ, bir gazetecinin "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekli oldu. Bakanlar Kurulunda Diyanet İşleri Başkanlığına yeni bir isim önerildi mi? Bu konuda bir atama yapılacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine, Görmez'in emekliye ayrıldığını, yeni Diyanet İşleri Başkanının yakında görevine başlayacağını söyledi. Bozdağ, Bakanlar Kurulunda bu konuyla ilgili bir değerlendirmenin yapılmadığını, yakında atamanın duyurulacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 22:45
  1. Diyanet İşleri Başkanlığına atama
  2. yeni Diyanet İşleri Başkanı
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