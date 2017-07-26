'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'

Yeni darbe olur mu? Herkesin merak ettiği ve bir o kadar endişeyle cevabını aradığı bir soru. İşte bu soruya ürküten bir yanıt geldi. Yazar Nuri Elibol, güvenlik birimlerine dayanarak 2 yıl içinde ulusalcıların darbeye karkışabileceğini yazdı.



Türkiye gazetesi yazarı Nuri Elibol'un üst düzey güvenlik kaynaklarından dayandırak verdiği bomba yazı gazetenin manşetine taşındı. İşte yazarın "Ulusalcılar hala tehlike" başlıklı yazısının ilgili bölümü:



SİSTEM AÇIKLARI GİDERİLMEZSE

"(...)FETÖ’cüler TSK içinde yeni bir darbeye kalkışmasının imkân ve kabiliyeti ortadan kaldırıldığına göre ‘Türkiye’de gelecekte yeni bir darbe tehlikesi var mı’ sorusuna kaynaklarım eminim beni şaşırttığı kadar siz değerli okuyucularımı da şaşırtacak şu cevabı verdiler:



“FETÖ’cülerin TSK içinde yapılanmalarını engelleyemeyen, darbe hazırlıklarını tespit edip tedbir alınmasını sağlayamayan bir sistem zafiyeti söz konusu. Eğer bu sistem zafiyeti giderilmezse ve sivil asker ilişkilerini Batı normlarına taşıyacak reformlar ve hukuki düzenlemeler yapılamazsa bir buçuk iki yıl içinde ordudaki Ulusalcılar yeni bir darbeye kalkışabilir. Küresel aktörlerin ve Türkiye karşıtlarının ordu içerisinde darbe yaptıracak birilerini her zaman bulma imkânları vardır. Bu işe engel olmanın yolu kişilere değil sisteme endeksli önleyici tedbirlerin alınmasıdır.”

Bu uyarıyı dikkate alırsak kanaatim odur ki 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu reformların ve hukuki düzenlemelerin hızla yapılması kaçınılmazdır.