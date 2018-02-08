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Yeni çılgın projeyi açıkladılar! Nil Nehri'nin suyunu...

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Nil Nehri'nin suyunun Port Sudan kentine taşınmasıyla ilgili projenin yürürlüğe konulduğunu açıkladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:52
Yeni çılgın projeyi açıkladılar! Nil Nehri'nin suyunu...

Kızıldeniz eyaleti 11. Turizm ve Alışveriş Festivali'nin kapanışı münasebetiyle Port Sudan Stadı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Beşir, "Nil suyunun, Nil Nehri eyaletindeki El-Ubeydiye bölgesinden Port Sudan'a taşınmasına karar verdik. Bugün suyun taşınmasıyla ilgili proje bana sunuldu ve gerekli prosedür uygulamaya konuldu." dedi.

Beşir, projeye her türlü maddi desteğin sağlanması vaadinde bulundu. Port Sudan Limanı'na değinen Beşir, bu limanın sadece Sudan'ın değil Etiyopya, Güney Sudan, Çad ve Orta Afrika'nın limanı olduğunu, bu ülkelerin ithalat ve ihracat mallarının bu limandan geçtiğini kaydetti.

Beşir, "Port Sudan Limanı'nı Afrika'nın Şanghay'ı yapmak istiyoruz. Bu limanı Kızıldeniz'deki en önemli liman haline getireceğiz." diye konuştu. Port Sudan'da içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Uzun bir süredir gündemde olan Port Sudan'a su taşınması projesi kentin Nil Nehri'ne uzaklığı nedeniyle zorluklarla karşılaşmıştı. Nil Nehri suları, Mısır ile Sudan arasında anlaşmazlık yaşanmasına neden oluyor. Mısır, Sudan'ı, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'na destek vermekle suçluyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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