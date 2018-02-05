Yeni CHP yönetiminin belediye ziyareti mesajları krize neden oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Yönetiminin geçtiğimiz hafta Isparta Belediyesi’ne yaptığı ziyaret krize dönüştü. Geçtiğimiz hafta yapılan ziyaret ve görüşmede CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü, MHP’li Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a "Partililer olarak destek verdik. Çünkü diğer adaylara göre daha temiz ve Isparta’yı daha iyi yerlere getireceğine inanarak bu destek verildi" açıklamasında bulundu. O açıklamalar üzerine 2014 seçimlerinde CHP’nin Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı, bugün basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya davet edilmediği halde CHP İl Başkanı Kürkçü de katıldı.

CHP'Lİ ADAY YANINDAKİ İL BAŞKANININ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Çakmakçı, kendisinden sonra açıklama yapan Kürkçü’nün açıklamasından sonra dersini çalışmadan donanımsız geldiğini belirterek Kürkçü’yü istifaya çağırdı. Bu ziyarette il başkanın açıklamasının CHP’den tarihsel itiraf olarak nitelendirildiğini hatırlatan Çakmakçı, “Bu açıklama ben ve arkadaşlarımca parti etik değerleri ve ilkelerine yakışmayan talihsiz bir beyanat olarak kabul edilmiştir. Bizler bu olaya dört farklı noktadan bakmaktayız. Öncelikle bu talihsiz açıklama 100 yıllık cumhuriyet çınarı olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilke ve programını oluşturmuş, bulunduğumuz coğrafyada tek demokratik devleti kuran, Türkiye Cumhuriyetinin yaratıcısı ve bu güne gelişini sağlayan parlamenter yönetimi vazgeçilmez sayan, bağımsız Türkiye’nin temsilcisi, üyesi olmakla onur duyduğumuz partimizi bağlamadığını düşünüyor ve bireysel bir tavır olarak değerlendiriyoruz. Kürkçü’nün 2014 yerel seçimlerinde partimizin adayına değil MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın’a oy verdiklerini itiraf eden açıklamasını hayret ve esefle izledim. Bu beyanı o dönemdeki İl, Merkez ilçe, Kadın ve Gençlik kolları ve Partimize gönül verenleri şaibe altında bırakmıştır. Parti tüzüğümüzün 7 maddesinin (a) fıkrasının (c) bendinde ’Seçimlerde parti adaylarına oy vermekle ve onların kazanmalarını sağlamak için çalışmakla ve partinin başarısını en üst düzeyde çıkarmak için çaba harcamakla yükümlüdür’ denilmektedir. Bu talihsiz açıklama o dönemdeki il başkanlığımızı, yöneticilerimizi ve parti seçmenlerimizi görevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmediklerini iddia ederek zan altında bırakmıştır. Bu nedenle o dönemde görev yapan yöneticilerimizi açıklamaya davet ediyorum. Kişileri karalayan partimize ihanet edenlerin başta bu beyanatı veren İl başkanı olmak üzere herkesi zan altında bırakanlar kimlerse onları basın önünde açıklamaya davet ediyorum” dedi.

'BU OLAY PARTİ DİSİPLİN SUÇUDUR'

Yaşanan durumun parti disiplin suçu olduğuna dikkat çeken Çakmakçı, “Parti tüzüğümüzde 70/e bendinde ‘Parti adaylarına karşı veya başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalışması’ parti disiplin suçu olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle değerlendirme parti yöneticilerine aittir. Kişiliğimi ilgilendirilen açıklama için, hiç kimsenin kişisel hayatımı ve değer yargılarımı eleştirme hakkı ve yetkisi olduğuna inanmıyorum. Bu olay bile adli bir suçtur. Özellikle sorumluluk sahiplerinin ağızlarından çıkanı, kulaklarının duyması gerekmektedir. Seçim atmosferinde medeni ilişkiler içinde mücadele verdiğimiz diğer partilerin Belediye Başkan adaylarını da zan altında bırakılması doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin seçkin partisidir. Ülkenin gelişmesinde demokrasinin kök salmasında CHP’nin katkıları asla inkâr edilemez. Bu nedenle CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Belediyeler ise toplumun hizmet aldığı, millet bilincinin oluşumu sağlayan, halkın birebir temasta olduğu yatırımcı ve geliştirici özellikleri nedeni ile Türk siyasi hayatının temel kurulularından biridir. Belediyeler eser bırakan, halka dokunan özellikleri ile de çok önemlidir. Merhum 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in önerileri, dönemin CHP Milletvekili Sayın Ali Haydar Öner ve Cumhuriyet Halk Partisi İl yönetiminin Başta Sayın Vedat Şenol olmak üzere o günkü İl ve Merkez İlçe yönetim kurulunun teklifleri üzerine Isparta Belediye Başkanlığına aday olmayı bir Ispartalı olarak görev addettim. Bu dönemde birlikte çalıştığım arkadaşlarımla Isparta’nın sorunlarını gündeme getirdik. Çünkü CHP’nin Belediyeleri Eskişehir, Antalya ve İzmir önemli adımlar atmış dünya şehirleri arasında yer almıştı. Isparta’nın da dünya şehri olması hakkı idi. Isparta’ya CHP’nin özgün belediyecilik elinin değmesi gerekli idi. Üniversitemize Rektör olduğum dönemde yeni kurulmuş bir üniversiteyi nasıl ilk 16 üniversite arasında yer aldırmış isek Isparta’nın da dünya şehri olmasının mümkün olduğuna inanmıştım. Bu nedenle bu şerefli göreve aday olmuştum. Bu noktadan hareketle öncelikle İTKM (Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi) sorununu gündeme taşıdık Isparta’nın trafik, sanayileşme, yerleşim üzerinde çözümleri içeren yansılarla siz değerli basın mensuplarının önüne çıktık” diye konuştu.