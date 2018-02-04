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Yeni bulundu... Tam 4 bin 400 yıllık...

Mısır'ın başkenti Kahire'deki piramitler bölgesinde Firavunlar dönemine ait 4 bin 400 yıllık mezar bulunduğu bildirildi.

04 Şubat 2018 Pazar 08:29
Yeni bulundu... Tam 4 bin 400 yıllık...

Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, mezarın bulunduğu bölgede yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, El-Cebane bölgesinde Antik Mısır'ın 5. hanedan dönemine (MÖ 2494-2345) ait bir mezar bulunduğunu belirtti.

Mezarın o dönem toplumunda önemli yeri olan bir kadın kahine ait olduğunu aktaran Anani, bunun 2018 yılının son değil ilk arkeolojik keşfi olduğunu ifade etti.

Anani ayrıca, yaklaşık 4 bin 400 yıl öncesine dayanan mezarın üzerinde nadir rastlanan oymalar bulunduğuna işaret etti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 08:29
  1. El-Cebane
  2. Anani

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