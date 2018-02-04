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Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...

Gümüşhane ve Bayburt halkının yıllardır beklediği ve 16 Ocak'ta ihalesi yapılan havalimanı projesi, iki kenti daha havaalanı ile buluşturacak

04 Şubat 2018 Pazar 20:12
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde inşa edilecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illerini ziyaretinde 2019 sonuna kadar bitirilmesi talimatını verdiği ve yaklaşık 300 milyon lira bedelle ihale edilen havalimanına Gümüşhane'den daha kısa sürede ulaşmak için alternatif güzergah çalışmaları da sürüyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane ve Bayburtluların heyecanla beklediği havalimanı projesinin ihalesinin 16 Ocak'ta gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İhaleye yoğun bir katılım olduğunu ve teknik detayların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde yer teslimi yapılarak projeye başlanacağını ifade eden Memiş, projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2019 sonuna kadar tamamlanacağını vurguladı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 20:12
  1. Gümüşhane
  2. Salyazı

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Bu kentlere havalimanından önce tren gelmesi daha doğru değilmidir.
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