Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha...

Işıkkent’te forklift kiralama işiyle uğraşan 33 yaşındaki Gülçin Yavuz, dolandırıcılar tarafından sahte evraklarla dolandırıldı. Kendilerini şirket sahibi olarak tanıtan şahıslar Yavuz’u arayarak forklift kiralamak istediklerini söyledi. İstanbul’da şirket sahibi olduklarını söyleyen şahıslar Alsancak semtinde yapılacak bir tanıtım için forklifti operatörsüz kiralamak istedi. Yavuz’un kiralama için olumlu yanıt vermesi üzerine şahıslar sahte evrak ve sözleşmeyle Alsancak’ta Yavuz ile buluştu. Yavuz, bir haftalık kiralama bedeli olan bin Türk lirasını dolandırıcılardan nakit alıp forklifti Alsancak'ta bulunan bir otoparka getirerek anahtarını şahıslara verdi.

Forklifti çağırdıkları çekiciyle çaldılar

Yavuz’dan forkliftin anahtarını alan dolandırıcılar yaklaşık üç saat sonra çağırdıkları çekici vasıtasıyla forklifti Işıkkent’e götürerek bir kamyona yükledi. Çaldıkları forklifti kamyonla Ankara’ya götüren dolandırıcılar ondan sonra sırra kadem bastı. Yaklaşık 50 bin Türk lirası değerinde olan forklifti çalan dolandırıcıların daha önce de İstanbul ve İzmir’de başka şahısları da dolandırdıkları öğrenildi.

“3 gün sonra haberimiz oldu”

Dolandırıcılar tarafından forklifti çalınan Yavuz, durumdan üç gün sonra haberdar olduklarını aktardı. Üç gün sonra forklifti kontrol etmek için otoparka gittiklerinde forkliftin orada olmadığını gören Yavuz, büyük şaşkınlık yaşadı. Dolandırıldığını anlayan Yavuz durumu polis ekiplerine bildirerek çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında forkliftin çekici yardımıyla otoparktan alınarak götürüldüğünü gören Yavuz, bu sefer çekicinin peşine düştü. Görüntüler üzerinden çekiciye ulaşan Yavuz, çalınan forkliftin izini Ankara’ya kadar sürdü. Yavuz, daha yeni aldıkları ve bu ay ilk taksiti ödenecek olan forkliftin izini Ankara’da kaybetti. Profesyonel bir şekilde dolandırıldıklarını ifade eden genç işletmeci, buluştuğu şahsın güvenlik kameralarının yerini ezberlediği ve şapka takarak kameralardan kaçtığını söyledi.

“Anahtar onlarda olunca çaldıkları aklıma gelmedi”

Forklifti çekiciyle Işıkkent’e götüren Alper Pekgöz, “Gece saat 10.00 sıralarında biri beni arayarak, kendilerine ait olan forklifti Işıkkent’e götürmek istediklerini söyledi. Alsacak’ta bulunan şahsın yanına gittiğimde anahtarı kendilerinde olan forklifti yeni aldıklarını söylediler. Bende anahtar onlarda olduğu için forklifti çaldıkları aklıma gelmedi ve forklifti dedikleri yere kadar götürdüm” diyerek dolandırıcıların profesyonel olduğunu aktardı.

Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen