Yeni başkan Özdemir

Ülke çapında 7 entegre çimento fabrikası ve 3 çimento öğütme ve paketleme tesisi bulunan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, görevi Eylül 2014’ten bu yana TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Şefik Tüzün’den devraldı.

TÇMB’nin 22. Başkanı olan Özdemir, 2000 yılından bu yana Türkiye çimento sektöründe faaliyet gösteren ve 7 fabrika ve 3 öğütme ve paketleme tesisi ile en önemli aktörlerden biri olan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.