Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Killiyesi'nde yaptığı konuşmada yeni kabineyi duyurdu. Kabinede yeni isimlerden bir tanesi de Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu oldu. Bu gelişmelerin ardından ise ''Hakan Çavuşoğlu kimdir?'' cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi arasında yer aldı. Peki Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu kimdir? İşte detaylar...





HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?



26 Şubat 1972 tarihinde Yunanistan'da doğdu. İlk öğrenimini Yunanistan'da tamamladı. 1990 yılında Biga İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu tarihten itibaren Bursa'da serbest avukatlık yaptı. 2004-2011 yılları arasında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem başkanlık yaptı. 24. Dönem Milletvekili seçiminde AK Parti Bursa Milletvekili seçildi. Halen AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği ile Türkiye- Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.