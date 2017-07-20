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Yeni Bakanlar Kurulu'nun yaş ortalaması değişmedi

Başbakan Binali Yıldırım tarafından dün açıklanan yeni Bakanlar Kurulu'nun yaş ortalamasının yine 52 olduğu görüldü. En genç bakan da yine Bakan Sayan Kaya.

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:45
Yeni Bakanlar Kurulu'nun yaş ortalaması değişmedi

65. Hükümet'te kabine üyelerinin yaş ortalaması 52, en genç ismi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya olmuştu.

Yaş ortalamasının değişmediği yeni kabinede de yine en genç üye 36 yaş ile Kaya oldu. Kaya'yı kabinenin diğer kadın bakanı Jülide Sarıeroğlu 38 yaşla takip etti.

Yeni Adalet Bakanı Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de kabinenin gençlerinden. Gül, 40 yaşında ve 3 çocuk babası.

Kabinenin bir diğer genç ismi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. 39 yaşındaki Albayrak'ın 3 çocuğu bulunuyor.

Yeni kabinede 14 isim 50-60 yaş aralığında bulunurken, 4 isim 30-40 yaş arası, 40-50 yaş arası 5 isim yer alıyor. Kabinede 4 isim de 60 yaş üstünde.

Diğerinde olduğu gibi yeni kabinenin de en yaşlı ismi uzun süredir bu görevi yürüten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu oldu. 69 yaşındaki Eroğlu'nun 4 çocuğu bulunuyor.

65. Hükümet'te yeni kabine üyeleri.
65. Hükümet'te yeni kabine üyeleri.

Yeni Sağlık Bakanı da 6 çocuk sahibi

Kabinede dikkati çeken bir diğer husus ise bakanların çocuk sayıları oldu. Başbakan Binali Yıldırım ile Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Ahmet Eşref Fakıbaba, İsmet Yılmaz ve Numan Kurtulmuş 3'er çocuk sahibi.

Fikri Işık, Mehmet Özhaseki, Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Nurettin Canikli ve Veysel Eroğlu, 4'er çocuk babası.

Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olan Recep Akdağ'ın 6, yerine gelen Ahmet Demircan'ın da 6 çocuğu bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:45
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Gaziantep
  4. Nihat Zeybekci
  5. Binali Yıldırım
  6. Bekir Bozdağ
  7. Bakanlar Kurulu
  8. Mehmet Şimşek
  9. Mehmet Öz
  10. Canik
  11. Akdağ
  12. Mehmet Özhaseki
  13. İsmet Yılmaz
  14. Nurettin Canikli
  15. Veysel Eroğlu
  16. Ahmet Eşref Fakıbaba
  17. Ahmet Demircan
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