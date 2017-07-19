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Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum

Bugün açıklanan değişikliklerle yeni Adalet Bakanı olan AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün babası emekli imam Cemil Gül, oğlunun bakan olmasına çok sevindiğini belirterek, bugüne kadar çektiği zorlukları anlattı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:50
Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum

Kabine değişikliğiyle Adalet Bakanlığı'na getirilen Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün, Nizip İlçesi'nde yaşayan babası emekli imam Cemil Gül, oğlunun bakan olmasını değerlendirdi. Oğlunun mesleğine yakın alanda bakan olmasına sevindiğini belirten Cemil Gül, "İnşallah şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmaları, yeni görevinde de yapar. Böyle bir kararı beklemiyordum. Haberi duyduğumda çok mutlu oldum. Oğlum genç bir hukukçudur" dedi.

Oğlunun okul sonraki zamanlarda yoldan geçen sürücülere meyve suyu satarak aile geçimine katkı sağladığını ifade eden Cemil Gül, şöyle konuştu:

"Kendisi şimdi olduğu gibi gençliği döneminde de çok çalışkan ve çok başarılıydı. Hem okuluna gider, hem de evine katkı sunmak için yoldaki sürücülere şurup satardı. Şimdi mesleğine çok yakın olan bir bakanlık görevi verildi kendisine. İnşallah bu görevi de en iyi şekilde yerine getirir. Bizim her şeyimiz Türkiyemiz ve devletimiz içindir. Bizler bir ve beraberiz, bu güzel ülkede güzel hizmetler oldukça bizler daha çok sevineceğiz, mutlu olacağız. Oğlum çalıştığı her alanda başarılı olmuştur. Bir gün kendisini ayağında eski ayakkabıyla şurup satarken gördüm. O zaman çok üzülmüştüm ama demek ki çilesiz hayat olmuyor. O zaman çok zorluklar çekti ama hiç pes etmedi. Allaha şükürler olsun bugün bakan oldu. Şimdiye kadar aramızda hiçbir terslik olmadı, hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ben zaman zaman şaka ederdim ama her zaman ciddiyetini korur işini ve görevini ciddiyetle yapardı. Benim temennim oğluma verilen bu görevin kendisine, ailesine, hükümetine ve milletine hayırlar getirmesidir."
 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:50
  1. Adalet Bakanı
  2. Abdulhamit Gül
  3. Cemil Gül
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