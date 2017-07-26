Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yeni bakandan müjde! Fiyat vermiyorum ama...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, kurbanlıklarla ilgili," Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum. Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey planlıyoruz." dedi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:30
Yeni bakandan müjde! Fiyat vermiyorum ama...

Bakan Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu ve çok kaliteli tarım ürünleri yetiştirildiğini, ülkeyi bu anlamda daha ileriye taşımak için gayret göstereceklerini söyledi.

Rusya ile domates ihracatı konusunda olumlu gelişmelerin yaşanmasını beklediklerini işaret eden Fakıbaba, bu konuda yalnızca belirli ülkelere bağımlı olmamak gerektiğini, alternatif pazarlara açılmanın önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu, yalnızca Şanlıurfa'nın bi?le sahip olduğu imkanlar ve bu alandaki altyapısıyla  Türkiye'yi besleyecek potansiyeli bulunduğuna işaret eden Fakıbaba, şunları  kaydetti:

"Maalesef sıkıntılarımız var. Bazı bizden de kaynaklanan şeyler var,  halkımızla daha çok buluşacağız ve bu sorunları inşallah çözeceğiz. Bunlar  çözüldüğü zaman daha çok ihracat yapacağımıza inanıyorum ama tabii ki elimizde  sihirli bir değnek yok. Yavaş yavaş inşallah Allah'ın yardımı, halkımızın  desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Rusya ile domates ihracatının  gerçekleşmesi yüksek ihtimal ama benim görevim bundan sonra alternatifler  hazırlamak. Bizim ürünlerimiz gerçekten dünya kalitesinde ürünler bunların  değerini bilip, diğer ülkelere tanıtımını yapmamız lazım."

KURBANLIK FİYATLARI

Ahmet Eşref Fakıbaba, kurbanlık fiyatlarının normalleşmeye başladığını  da dile getirdi.

"Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum.  Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey  planlıyoruz." diyen Fakıbaba, bu konuda da ciddi bir çalışma içerisinde  olduklarına değindi.

Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben istiyorum ki hem üreten hem tüketen hem esnaf hem kasap hem bu  işle uğraşan insanlar, gerçekten mutlu olsun ama bu işi bilmeyen, sadece parası  olduğu için bu işe girip para kazanmak isteyenleri mutlaka elimine etmek  zorundayız. Bu işi babadan, atadan meslek olarak yapan, sanayisini yapan, eti  satan, tüketen insanlara saygımız var. İnanıyorum piyasa mutlaka oturacaktır."

Ahmet Eşref Fakıbaba, ayrıca mevsimlik tarım işçilerine yönelik  projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu anlamda da ilgili bakanlarla  söz konusu işçileri yerlerinde ziyaret edip, problemlerini çözmeye  çalışacaklarını anlattı.

"HALKIN İÇİNDE OLACAĞIM"

Belediye başkanlığı döneminde olduğu gibi bakanlığı süresince de  mümkün olduğunca problemleri halktan öğrenip, ona göre çözüm üretmeyi  amaçladığını aktaran Fakıbaba, "Yine halkın arasında olacağız, mutlaka ahırlara  gireceğim, çamur tarlalara basacağım. Tarım ve hayvancılık bakanı olup, sadece  yansılarda onları seyretmek, algılamak mümkün değil. Onun için halkın problemi  ancak onların arasında çözülür." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:30
  1. ahmet fakıbaba
  2. kurbanlık fiyatları
  3. son dakika
  4. son dakika kurban bayramı
  5. kurbanlık
  6. Rusya
  7. Şanlıurfa
  8. Eşref Fakıbaba
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbecilerin kebapçıdaki son fotoğrafı ortaya çıktı
    1. Darbecilerin kebapçıdaki son fotoğrafı..
    2. Prof. Dr. Ercan o kenti uyardı: Deprem..
    3. Ankara'da Gülmen ve Özakça eyleminde 1..
    4. Ayağındaki yanık 'sünnet derisi' ile..
    5. NATO'dan flaş S-400 açıklaması!
    6. Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleri..
    7. Terör örgütü DEAŞ'ın korkunç İncirlik..
    8. İncirlik'te dikkat çeken hareketlilik!
    9. Yeni bakandan müjde! Fiyat vermiyorum..
    10. Galatasaray'ı kimler bu duruma düşürdü?
    11. Hırsızlar bu yöntem yüzünden sinir..
    12. Almanlar hükümeti takmadı! Akın akın..
    13. 2 terörist öldürüldü
    14. Muhammed Mursi İran'da ashaba salat..
    15. Melih Gökçek o ismi rezil etti
    16. PKK Rusya'ya yalvardı: AK Parti ile..
    17. Korkunç İncirlik planı ortaya çıktı…..
    18. Şoke eden sapkınlık: Gülen’in evini..
    19. Japonya'da şiddetli deprem
    20. Amerikalı genç 7 polis tarafından 45..
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD'den S-400 şantajı!
    ABD'den S-400 şantajı!
    İsrail'den Erdoğan'a küstah cevap: Osmanlı...
    İsrail'den Erdoğan'a küstah cevap: Osmanlı...
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!