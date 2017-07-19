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Yeni bakandan ilk açıklama: Sürpriz oldu!

Bakan olduğunu televizyondan öğrenen Yeni, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlığın kendisi için sürpriz olduğunu söyleDİ. Fakıbaba "Önemli olan bakanlığın hakkını vermek" dedi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:29
Yeni bakandan ilk açıklama: Sürpriz oldu!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirildiğini TBMM'deki odasında televizyona öğrendi.  Fakıbaba gazetecilere  yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Ülkemiz vatanımıza şehirlerimize hayırlı olsun. Odadaydım. Sürpriz oldu. Arkadaşlar vardı Urfa'dan başka şehirlerden gelen. Televizyon seyrediyordum. Hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu. Önemli olan bakan olmak değil bakanlığın yükünün altından kalkabilmek ve başarılı olmak. Onun hakkını verebilmek. Ekip olarak  arkadaşlarımla beraber muhakkak çok çalışacağım."

 

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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