Yeni bakandan ilk açıklama: Sürpriz oldu!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirildiğini TBMM'deki odasında televizyona öğrendi. Fakıbaba gazetecilere yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Ülkemiz vatanımıza şehirlerimize hayırlı olsun. Odadaydım. Sürpriz oldu. Arkadaşlar vardı Urfa'dan başka şehirlerden gelen. Televizyon seyrediyordum. Hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu. Önemli olan bakan olmak değil bakanlığın yükünün altından kalkabilmek ve başarılı olmak. Onun hakkını verebilmek. Ekip olarak arkadaşlarımla beraber muhakkak çok çalışacağım."