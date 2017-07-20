Yeni bakan paylaştı! Bir kent bunu konuşuyor

Kabine değişikliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi. Fakıbaba bugün bakanlığı saat 15.00'da Faruk Çelik'ten törenle devralacak. Tören öncesi Fakıba'nın attığı tweet çok konuşuldu.Tören için Urfa'dan gelecek hemşerilerinin masrafa gireceğini düşünen Fakıbaba şunları yazdı: