Yeni bakan paylaştı! Bir kent bunu konuşuyor
Dün yapılan kabine değişikliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu.20 Temmuz 2017 Perşembe 16:07
Kabine değişikliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi. Fakıbaba bugün bakanlığı saat 15.00'da Faruk Çelik'ten törenle devralacak. Tören öncesi Fakıba'nın attığı tweet çok konuşuldu.Tören için Urfa'dan gelecek hemşerilerinin masrafa gireceğini düşünen Fakıbaba şunları yazdı: