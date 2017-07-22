Yeni bakan Eşref Fakıbaba mesajı verdi: Hayal kırıklığına uğrayacaklar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Havadan para kazanmak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Benim vermek istediğim mesaj budur." dedi.

Bakan Fakıbaba, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Olağanüstü Genel Kuruluna katıldı.

Bakan Fakıbaba, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Olağanüstü Genel Kurulundaki proğramının ardından bir gazetecinin kurbanlık koyun fiyatları ile ilgili sorusunu yanıtladı. Fakıbaba şunları söyledi:

HAVADAN PARA KAZANMAYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

“Hem üreticinin haklarını koruyan hem tüketicinin haklarını koruyan ve düşürmek için tabiki elimizden gelen çalışmayı yapan ama ne zaman düşecek, ne kadar düşecek bu konuda çalışma yapan çünkü Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımın bana ilk emirleri mutlaka ve mutlaka bu konularda çalışın emri oldu. Ve biz bu emirleri yerine getireceğiz. Yani Cumhurbaşkanımızın özellikle benden istediği fakir fukaraya mutlaka ve mutlaka gerekli desteği vermek zorundayız. Vereceksin Fakıbaba dedi. Bende emriniz olur efendim dedim. Acaba kaç lira olacak, ne olacak ona bir şey söylemem mümkün değil. Ama rahatlatmak için biz kolumuzu değil vücudumuzu canımızı ortaya koyacağız. Yeter ki hem üreticimiz, biraz önce konuştuğum gibi hem üreticimiz kazansın, hem tüketicimiz kazansın. Havadan para kazanmak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Benim vermek istediğim mesaj budur. Havadan para kazanmaya müsaade etmeyeceğiz. Stoku yapıp vatandaşı zor durumda yakalayıp ona yüksek fiyatla vermek isteyen adamın mal elinde kalacak. Bunu herkes bilsin. Onun için herkes hak ettiği şeyi alacak. Tüketici hak ettiği şekilde o fiyatla alacak üreticide kazanacak. Yani kazan kazan olacak. Üreten kazanacak, tüketen kazanacak.”