Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yeni bakan Eşref Fakıbaba mesajı verdi: Hayal kırıklığına uğrayacaklar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kurbanlık koyun fiyatları ile çok net mesajlar vererek ""Havadan para kazanmak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır." açıklamasında bulundu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:19
Yeni bakan Eşref Fakıbaba mesajı verdi: Hayal kırıklığına uğrayacaklar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Havadan para kazanmak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Benim vermek istediğim mesaj budur." dedi.

Bakan Fakıbaba, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Olağanüstü Genel Kuruluna katıldı.

Bakan Fakıbaba, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Olağanüstü Genel Kurulundaki proğramının ardından bir gazetecinin kurbanlık koyun fiyatları ile ilgili sorusunu yanıtladı. Fakıbaba şunları söyledi:

HAVADAN PARA KAZANMAYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

“Hem üreticinin haklarını koruyan hem tüketicinin haklarını koruyan ve düşürmek için tabiki elimizden gelen çalışmayı yapan ama ne zaman düşecek, ne kadar düşecek bu konuda çalışma yapan çünkü Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımın bana ilk emirleri mutlaka ve mutlaka bu konularda çalışın emri oldu. Ve biz bu emirleri yerine getireceğiz. Yani Cumhurbaşkanımızın özellikle benden istediği fakir fukaraya mutlaka ve mutlaka gerekli desteği vermek zorundayız. Vereceksin Fakıbaba dedi. Bende emriniz olur efendim dedim. Acaba kaç lira olacak, ne olacak ona bir şey söylemem mümkün değil. Ama rahatlatmak için biz kolumuzu değil vücudumuzu canımızı ortaya koyacağız. Yeter ki hem üreticimiz, biraz önce konuştuğum gibi hem üreticimiz kazansın, hem tüketicimiz kazansın. Havadan para kazanmak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Benim vermek istediğim mesaj budur. Havadan para kazanmaya müsaade etmeyeceğiz. Stoku yapıp vatandaşı zor durumda yakalayıp ona yüksek fiyatla vermek isteyen adamın mal elinde kalacak. Bunu herkes bilsin. Onun için herkes hak ettiği şeyi alacak. Tüketici hak ettiği şekilde o fiyatla alacak üreticide kazanacak. Yani kazan kazan olacak. Üreten kazanacak, tüketen kazanacak.”

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:19
  1. ahmet eşref fakıbaba
  2. kurbanlık koyun fiyatları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hakan Cahalananananallgloglu' diye duyurdular!
    1. 'Hakan Cahalananananallgloglu' diye..
    2. Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme!
    3. Teröristler tarafından..
    4. 15 Temmuz'un kritik komutanına terfi!
    5. Boateng'den anlamlı hareket: Maçlara..
    6. Filipinler'de sıkıyönetim uzatıldı
    7. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
    8. FETÖ'cü eski komiser şimdi de..
    9. WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor
    10. ÖSYM’den DGS adaylarına uyarı geldi!
    11. Darbecileri gözaltına alan Albay,..
    12. Real Madrid'in yeni 10 numarası Luka..
    13. İstanbul'da 'naylon fatura'..
    14. Hollanda'da 'Halep'i Yaşa' sergisi..
    15. CHP nereden talimat aldığını açıklamadı!
    16. 'Trabzonspor için tarifi imkansız bir..
    17. Suriye Rakka'da DAEŞ'i vurdu
    18. Deprem uzmanından korkutan açıklama!
    19. Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif
    20. Saldırıya uğradığını söyleyen..
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı