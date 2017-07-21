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Yeni Bakan Canikli'den Genelkurmay'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orgeneral Hulusi Akar'ı Genelkurmay Karargahı'nda ziyaret etti. Canikli, ziyaretin ardından Genelkurmay Özel Defteri'ni imzaladı.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:22
Yeni Bakan Canikli'den Genelkurmay'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Canikli, Orgeneral Akar'ı Genelkurmay Karargahı'nda ziyaret etti.

Canikli, ziyaretin ardından Genelkurmay Özel Defteri'ni imzaladı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:22
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