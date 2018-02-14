Yeni Bağdadi iddiası ortalığı karıştırdı

El-Sabah gazetesine açıklamada bulunan Irak istihbarat ve terörle mücadele bölüm şefi Ebu Ali el Basri, Bağdadi’nin hava bombardımanında bacaklarından ciddi yaralar aldığını belirtti.

El Basri, Bağdadi’nin hala hayatta olduğunu istihbarat kaynaklarından edindikleri bilgiler doğrultusunda teyit ettiklerini bildirdi.

El Basri’nin yaptığı açıklamanın ciddiyeti tartışma konusu oldu. Terör örgütü DEAŞ elebaşının öldürüldüğü haberlerinin yayılmasından sonra hayatta olduğu açıklaması ise siyasi bir taktik olarak değerlendirildi.

Yetkili, dünyanın başına 25 milyon dolarlık ödül koyulan dünyanın en çok aranan adamlarından biri olan El-Bagdadi’nin halen Suriye’nin Jazeera çölünde, Deyr Ez Zur’un batısında olduğu görüşünde.