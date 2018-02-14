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Yeni Bağdadi iddiası ortalığı karıştırdı

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi’nin, hava saldırısında ağır yaralandıktan sonra Suriye’nin kuzeydoğusundaki bir sağlık tesisinde tedavi gördüğü ileri sürüldü.

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:09
Yeni Bağdadi iddiası ortalığı karıştırdı

El-Sabah gazetesine açıklamada bulunan Irak istihbarat ve terörle mücadele bölüm şefi Ebu Ali el Basri, Bağdadi’nin hava bombardımanında bacaklarından ciddi yaralar aldığını belirtti.

El Basri, Bağdadi’nin hala hayatta olduğunu istihbarat kaynaklarından edindikleri bilgiler doğrultusunda teyit ettiklerini bildirdi.

El Basri’nin yaptığı açıklamanın ciddiyeti tartışma konusu oldu. Terör örgütü DEAŞ elebaşının öldürüldüğü haberlerinin yayılmasından sonra hayatta olduğu açıklaması ise siyasi bir taktik olarak değerlendirildi.

Yetkili, dünyanın başına 25 milyon dolarlık ödül koyulan dünyanın en çok aranan adamlarından biri olan El-Bagdadi’nin halen Suriye’nin Jazeera çölünde, Deyr Ez Zur’un batısında olduğu görüşünde.

 

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:09
  1. Deyr Ez Zur
  2. El-Sabah
  3. EL BAĞDADİ
  4. DEAŞ kobani

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