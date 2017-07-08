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Yeni atanan Kırklareli Valisi Çiftçi’den kolluk güçlerine denetim

Kırklareli Valiliği’ne atanan vali Orhan Çiftçi, jandarma komutanlığı ve emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek, kent genelindeki çalışmalarla ilgili brifing aldı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:17
Yeni atanan Kırklareli Valisi Çiftçi’den kolluk güçlerine denetim

Kırklareli Valiliğine atanan Orhan Çiftçi,07 Temmuz 2017 Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Çiftçi, ilk olarak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara’yı ziyaret ederek, faaliyetleri konusunda brifing aldı. Jandarma ziyaretinin ardından emniyet müdürlüğüne geçen Vali Çiftçi’yi emniyet müdürü Erkin Adalar ve emniyet teşkilatı karşıladı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, her iki kolluk gücü mensuplarına ve tüm teşkilat çalışanlarına başarılı çalışmalarının devamını dilediğini belirtti.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:17
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kırklareli
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