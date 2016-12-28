Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Asgari ücretle çalışan 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren konu yakından takip ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını geçtiğimiz günlerde yaptı. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinden ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor. 2016’nın asgari ücretinin üzerine en az fazla yüzde 8 artış olacağı varsayıldığında ortaya çıkan muhtemel rakam 1.400 lira oluyor. Peki 2017 asgari ücreti ne kadar olacak kim ne istiyor, hükümet ve işveren ne öneriyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği rakamlar ne kadar? Asgari ücret 2017'de net brüt kaç lira olacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücretin en geç 29 Aralık'ta belli olacağını ve bin 300 TL'nin yeterli olmadığını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Asgari Ücret Komisyonunun son toplantısı öncesi bin 300 liranın yeterli olmadığını söyledi. Müezzinoğlu, hem işçi hem de işvereni mutlu edecek bir çözüm istediklerini ifade etti. Rakam en geç perşembe günü belli olacak. EN GEÇ 29 ARALIK'TA BELLİ OLACAK Müezzinoğlu, Keşan'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve köy muhtarlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, Asgari Ücret Komisyonunun çalışmalarını en geç perşembe günü bitireceğini ve asgari ücreti açıklayacaklarını aktararak sözlerine şöyle devam etti: "Bugün için asgari ücret bin 300 lira. Önümüzdeki üç gün sonra ne olacak onu ben de henüz bilmiyorum. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafın da birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz. "BİN 300 LİRA YETERLİ DEĞİL" İstiyoruz ki işçimizin standardı yükselsin, istiyoruz ki işverenimizin de dünyayla rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın bin 300'ü, kapanan iş yerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız."

TARAFLAR NE TALEP ETTİ?

İşçiler

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda 1600 TL olmasını talep etti.

DİSK

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.

İşverenler

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir" ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti.

TÜİK'E GÖRE NET YAŞAM MALİYETLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri yapılan son toplantıda "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı.

Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

SON TOPLANTININ TARİHİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapacak. Bu toplantıda yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

Asgari ücret 1350 TL olursa

Asgari ücretin bin 350 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 1710 TL

SGK Primi: 239.40 TL

İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL

Gelir Vergisi: 87.80 TL

Damga Vergisi: 12.97 TL

AGİ: 128.25 TL

Net Asgari ücret: 1352.73 TL

Asgari ücret 1400 TL olursa

Asgari ücretin bin 400 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 1773 TL

SGK Primi: 248,22 TL

İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL

Gelir Vergisi: 91,07 TL

AGİ: 132,97 TL

Net Asgari Ücret: 1402,53 TL

Asgari ücret 1600 TL olursa

Asgari ücretin bin 600 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 2027 TL

SGK primi: 238,73 TL

İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL

Gelir Vergisi: 104,13 TL

Damga Vergisi: 15,38

AGİ: 152 TL

Net Asgari ücret: 1603,60 TL

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NEDİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 hükümet, 5 TİSK ve 5 Türk-İş temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.