Yeni asgari ücret 29 Aralık'ta belli olacak

Daha önce üç kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Aralık'ta tekrar bir araya gelecek. Henüz netleşmeyen asgari ücret rakamının bu toplantıda netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretle ilgili işçi, işveren, hükümet neler talep ediyor? TUİK rakamları ne diyor?

Milyonlarca çalışan 2017 asgari ücret rakamını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücret için üç kez toplandı.Yapılan görüşmelerde işçiler, işveren ve sendikalar faklı asgari ücret için rakamlar talep etti

İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETİ 1600 TL İSTİYOR



Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda 1600 TL olmasını talep etti.



DİSK: ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILSIN



DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.



İŞVERENLER ZAM İSTEMİYOR



İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.



BAKAN MÜEZZİNOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir" ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti.



TÜİK NET YAŞAM MALİYETİ RAKAMLARINI AÇIKLADI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri yapılan son toplantıda "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı.



Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.



YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Bu toplantıda yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.



ASGARİ ÜCRET 1350 TL OLURSA

Asgari ücretin bin 350 TL olması durumunda istatistikler şöyle,



Brüt Asgari ücret: 1710 TL

SGK Primi: 239.40 TL

İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL

Gelir Vergisi: 87.80 TL

Damga Vergisi: 12.97 TL

AGİ: 128.25 TL

Net Asgari ücret: 1352.73 TL



ASGARİ ÜCRET 1400 TL OLURSA



Asgari ücretin bin 400 TL olması durumunda istatistikler şöyle,



Brüt Asgari ücret: 1773 TL

SGK Primi: 248,22 TL

İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL

Gelir Vergisi: 91,07 TL

AGİ: 132,97 TL

Net Asgari Ücret: 1402,53 TL



ASGARİ ÜCRET 1600 TL OLURSA



Asgari ücretin bin 600 TL olması durumunda istatistikler şöyle,



Brüt Asgari ücret: 2027 TL

SGK primi: 238,73 TL

İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL

Gelir Vergisi: 104,13 TL

Damga Vergisi: 15,38

AGİ: 152 TL

Net Asgari ücret: 1603,60 TL