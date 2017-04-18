Yeni anayasa tamam, şimdi sıra değişikliklerde!

UĞUR BAHRİ DAVARCI / İSTANBUL - Tarihi anayasa değişikliği referandumu için sandık başına giden Türkiye, tercihini istikrardan yana kullandı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen referandumda 24 milyon 325 bin 817 seçmen anayasa değişikliği paketine ‘Evet’ dedi. 18 maddelik Anayasa değişikliği yüzde 51.4 ile kabul edildi. Sıra maddelerin uygulanması aşamasına geldi. Değişikliklerin birçoğunun 3 Kasım 2019’da hayata geçirileceği yeni anayasadaki 18 maddeden 3’ü hemen yürürlüğe girecek. Hakimler Savcılar Kurulu, 30 gün içerisinde yeniden yapılandırılacak, askeri yargının kaldırılması hemen yürürlüğe girecek ve Cumhurbaşkanı’nın partiye üyelik hakkı da hemen uygulanabilecek. Milletin ‘Evet’ kararını ve yeni düzenlemeleri Akit’e değerlendiren siyasi, hukukçu ve STK’lar, ortaya çıkan sonucun bir halk inkılabı olduğunu belirterek, girilen yeni sürecin vesayet için sonun başlangıcı olduğunu ifade ettiler.

BU BİR HALK İNKILABI

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı sandıktan çıkan sonucun bir halk inkılabı olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanın partili olabilmesi, HSYK ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili maddeler hemen yürürlüğe girecek. Millet artık vesayete, duraklamaya tahammülünün kalmadığını gösterdi. Millet faşist Avrupa’yı artık geçmemiz gerektiğini söylüyordu. Bunu sandıkta tescilledi. Sandıkta evet oyu veren de hayır oyu veren de bu vatanın asli unsurları. Kimse bunu yadsıyamaz. Ben eminim ki hayır oyu verenlerin büyük çoğunluğu da ‘yarınlarım daha iyi olsun’ diye oy verdi. Kimse kaos olan bir ülkede yaşamak istemez. Sahtekârların yalanlarını iyi tahlil etmedikleri için hayır oyu verdiler. Neticede millet evet dedi. Güçlü devlet, zengin millet yolunda ilerleyeceğimizin kanıtıdır bu. Sandıktan çıkan sonuç cumhurun inkılabıdır. Kalplerin kazanılmasıyla ortaya çıkan bir değişimdir” dedi.

YARGININ İŞLERLİĞİ ARTACAK

Hukukçu Ferhat Çakır yapılan değişiklerin yargının işlerliğini arttıracağını vurgulayarak, “YSK’nın kesin sonuçları açıklamasından sonra yapılacak değişikliklerle Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engeller tamamen kalkıyor. Bir Cumhurbaşkanının tarafsız olması bir partinin üyesi olmamak anlamına gelmemeliydi zaten. Buna yönelik yanlış düzeltilmiş oldu. Yargıda da belli sorunlar aşılamamıştı. HSYK’nın yapısı ve kurgusu maalesef vesayet odaklarının ve FETÖ’nün taslağı üzerine bina edilmişti. Bu bina da artık, kaosu, sıkıntıyı önleyecek bir şekilde tasarlanmış yeni anayasa maddesiyle düzenlenmiş oldu. HSYK’da hakimler birbirlerine küfür edecek vaziyete gelmişlerdi. Bu değişiklikle HSYK artık tamamen bağımsız, tarafsız, sadece yargı görevlerini ifa eden hakimlerden yapılanmış olacak. Ülkenin geleceği için yargı açısından yapılan değişiklik en önemli değişiklik oldu. Yargıda askeri vesayetten kalma izlerin silinecek olmasının toplum tarafından da olumlu değerlendirildiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

VESAYETTE SONUN BAŞLANGICI

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, halkın yarısından fazlasının statükoyu reddettiğine dikkat çekerek “Halkın yarısından fazlası anayasadaki eski düzenlemeleri reddetti. Türkiye’de bir kesim statükoyu hâlâ savunuyor ama onlardan daha fazla kişi ise statükoculuğa son verilmesini istiyor. Mevcut değişiklikler için de HSYK ve Anayasa Mahkemesi’nin üzerindeki vesayeti bitirecek maddeler çok önemli. Türkiye kuruluşundan bu yana bir yargı sorunu yaşıyordu zaten. Bunun bir şekilde düzeltilmesi, halkın iradesine uygun bir hale getirilmesi lazımdı. Yürürlüğe konulacak maddeler, Türkiye’deki vesayet döneminin sonunun başlangıcı olacak. Bu maddeler vesayeti bitirecek süreci başlatacak. Ben bir Müslüman olarak neden Kemalist ideolojinin değiştirilemez olduğu bir ülkede yaşamak zorunda kalayım? Bu açıdan Türkiye’nin önündeki engeller birer birer kalkıyor.

CUMHURBAŞKANI PARTİLİ OLABİLECEK

Yeni anayasada hemen yürürlüğe konulacak 3 maddeden en önemlisi, partili cumhurbaşkanlığı. Anayasa’nın 101. maddesi değiştirildi. O maddede yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir” ifadesi kaldırıldı. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurucusu olduğu AK Parti’ye dönüşünün önü açıldı.

HSYK VE AYM YENİDEN YAPILANACAK

Anayasa değişikliğiyle hemen hayata geçecek bir diğer düzenlemeye göre “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun adı, “Hakimler ve Savcılar Kurulu” olarak değişti. Üye sayısı 23’ten 13’e, daire sayısı da 3’ten 2’ye düşecek. HSK’nın Adalet Bakanı ve müsteşarı kurulun doğal üyesi olarak kalacak. 4 üyeyi cumhurbaşkanı seçecek, 7 üye ise, Meclis tarafından seçilecek. Üyeler, 4 yıl için seçilecek, süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek. Kurulun yeni üyeleri 30 gün içinde seçilecek. Diğer bir maddeye göre ise, Anayasa Mahkemesi’ndeki 2 askeri üyenin görevine son verilecek. Üye sayısı 17’den 15’e indirilecek.