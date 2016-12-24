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Yeni anayasa konusunda sıcak gelişme

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi onaylandı.

Yeni anayasa konusunda sıcak gelişme
Eklenme: 24 Aralık 2016, 19:14
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AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.

CHP milletvekilleri itirazlarına devam ediyor.

 
Etiketleryeni anayasa
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