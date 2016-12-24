Yeni anayasa konusunda sıcak gelişme

AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.
CHP milletvekilleri itirazlarına devam ediyor.
AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.
CHP milletvekilleri itirazlarına devam ediyor.
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