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Yeni anayasa komisyonunda 12. madde de kabul edildi

Cumhurbaşkanı'na Meclis'i feshetme yetkisi veren 12. madde de TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Yeni anayasa komisyonunda 12. madde de kabul edildi
Eklenme: 29 Aralık 2016, 16:31
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Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi. Kabul edilen madde ile Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye karşılıklı olarak fesih yetkisi veriliyor. Cumhurbaşkanı ve TBMM, yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri göreve başlayana kadar görevine devam edecek. TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler birlikte yapılacak.

 
EtiketlerTBMM Anayasa KomisyonuAK PartiCumhurbaşkanı fesh yetkisi
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Bir Hanim

Bu halk sizce chp yi başımıza getirirmi. ? Kesinlikle Hayır olduğunu düşünüyorum

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Ramazan Demşr

Merak etme bundan sonra hic bir chpli başa gelemezançak rüyasinda görürler.

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Cemil nadir özgün

Bu Anayasa değişikliğinin OHAL Ortamında yapılmaya çalışılması doğrudeğil.Öyle halk isterse herşey yapılabilir diye bir ölçü yok.Halk Anayasa otoritesi değil.Hukuki ve siyasî tanımlamaların çoğunu değil sıradan yurttaş hukukçular bile doğru dürüst yapamazken halkın bunların ne anlama geldiğini bilmeleri beklenemez.Şaka bir yana bu yapılmak istenenlerin Tayyip Erdoğan tarafından iyi ya da kötü kullanılabileceği değil. Denetim mekanizmalarının, eleştiri imkânlarının ifade özgürlüğünün olabildiğince geniş tutulması gerekir.Yoksa ne makamlar ne makamları dolduranlar Baki değil.İyi gider kötü gelir.Ya da tersi olur.Kurallar davranışları belirlemeli sınırlarını çizmelidir. Iyi şahıslara endekslemekten sakınma gerekir. Çoğunlukçuluk değil Çoğulculuk egemen kılınmalıdır. Aksi hâlde çevremizde yaşanan felaketler birgün kapımızı çalar.Dil, din, ırk, etnik köken farklılıkları toplumların zenginlikleridir. Hepimiz Türkiye denen bir gemide hattâ Dünya denen bir gemideyiz. Gemi battımı kurtulan olmaz lüks kamara, güverte farketmez.Ölçümüz DİNDAR VE KİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK DEĞİL.İnançlara saygılı, hoşgörülü, birbirini seven, koruyan, kollayan nesiller yetiştirmek olmalıdır.Unutulmamalıdır ki yarın yevmi mahşerde kıran döken yokedenler değil Müşfik, merhamet sahipleri MERHAMETE MAZHAR OLACAKLARDIR. ..

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Furkan

Bu ne işe yarayacak?Düşünün chpli biri başa geçecek ve meclisi feshedecek?İstermisiniz Akpartililer

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