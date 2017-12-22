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Yeni Akit’e iki ziyaret

Ömer Karatemiz ile beraberindeki heyet ve Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Yeni Akit'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

22 Aralık 2017 Cuma 11:23
Yeni Akit’e iki ziyaret

MÜSİAD Basın Yayın ve Medya Sektör Kurumu Başkanı Ömer Karatemiz ve beraberindeki heyet Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu. MÜSİAD heyeti adına bir açıklama yapan Ömer Karatemiz, nezaket dolu ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu kardeşlere teşekkür etti. İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ise Karatemiz’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MÜSİAD heyetine başarılar diledi. Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ise heyetin ziyaretinden kıvanç duyduğunu ifade etti.

Başkan Kafaoğlu da Yeni Akit’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan AK Parti’deki yenilenme sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Zekai Kafaoğlu da Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette güncel siyasi olaylar da ele alındı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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