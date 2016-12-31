Yeni Akit’e EGD’den ekonomi plaketi

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YENİ Akit gazetesine gazete, dergi, televizyon, radyo, web siteleri, PR ve reklam dünyasından oluşan 800’e yakın geniş bir üye potansiyeline sahip Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından ekonomi gazeteciliğine verdiği destekten dolayı plaket verildi.

EGD geleneksel “Yılbaşı Buluşması”nın 12’ncisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği etkinlik, terör ve demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye’nin 2016’da belki 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını ifade ederek, “İnşallah 2017, bu zorlukların aşıldığı, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, ekonominin çok öne çıktığı bir yıl olur” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise söz konusu etkinlik ile her yıl EGD’nin, ekonominin önemli noktalarında bulunan isimleri bir araya getirdiğini, ekonomi gazeteciliğinin hangi koşullardan bugüne geldiğine şahitlik ettiğini söyledi. Bahçıvan, sürekli gelişen ve büyüyen ekonomi gazeteciliğinin gelecek yıllarda da Türkiye ekonomisine rehberlik edecek kıymetli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade etti.

YAYIN YÖNETMENLERİNE PLAKET

Etkinlikte konuşmaların ardından ekonomi gazeteciliğinin basında kurumsallaşması ve kalıcı hale gelmesine katkı sunan yayın yönetmenlerine plaket takdim edildi. Etkinlikte, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Yeni Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Okan Sarıkaya, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Para Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Demir, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ve Turcomoney Genel Yayın Yönetmeni Kazım Kılınç da plaket aldı.

Hainler ekonomiyi de terör aracı olarak kullandılar

EGD’nin Geleneksel Yılbaşı Buluşması etkinliğinde Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’e (solda) ekonomi haberciliğine verdiği destekten dolayı plaket verildi. Demirel, plaketini Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) eski Başkanlarından Oğuz Satıcı’nın elinden aldı. Demirel, plaket aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Türkiye düşmanlarının ülkeyi yıkmak için her yönden saldırdıklarını, bombalı ve silahlı terör eylemleriyle birlikte ekonomi alanında da para ve piyasa manipülasyonlarıyla hainliklerini devam ettirdiklerini söyledi. Demirel, “Buna rağmen bu millete diz çöktüremediler, kendileri perişan oldu” dedi.