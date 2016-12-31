Cloudflare

Yeni Akit’e EGD’den ekonomi plaketi

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Geleneksel Yılbaşı Buluşması’nda ekonomi gazeteciliğinin basında kurumsallaşması ve kalıcı hale gelmesine katkı sunan gazetelerin yayın yönetmenlerine plaket verdi. Gecede, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, plaketini TİM eski Başkanlarından Oğuz Satıcı’nın elinden aldı. Demirel, gecede, “Siyasi, ekonomik her türlü teröre rağmen Türk milletine diz çöktüremediler” dedi

Yeni Akit’e EGD’den ekonomi plaketi
Eklenme: 31 Aralık 2016, 07:06
Bu haber 2.911 kez okundu

YENİ Akit gazetesine  gazete, dergi, televizyon, radyo, web siteleri, PR ve reklam dünyasından oluşan 800’e yakın geniş bir üye potansiyeline sahip Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından ekonomi gazeteciliğine verdiği destekten dolayı plaket verildi. 

EGD geleneksel “Yılbaşı Buluşması”nın 12’ncisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği etkinlik, terör ve demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

Etkinliğin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye’nin 2016’da belki 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını ifade ederek, “İnşallah 2017, bu zorlukların aşıldığı, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, ekonominin çok öne çıktığı bir yıl olur” dedi. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise söz konusu etkinlik ile her yıl EGD’nin, ekonominin önemli noktalarında bulunan isimleri bir araya getirdiğini, ekonomi gazeteciliğinin hangi koşullardan bugüne geldiğine şahitlik ettiğini söyledi. Bahçıvan, sürekli gelişen ve büyüyen ekonomi gazeteciliğinin gelecek yıllarda da Türkiye ekonomisine rehberlik edecek kıymetli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade etti. 

YAYIN YÖNETMENLERİNE PLAKET

Etkinlikte konuşmaların ardından ekonomi gazeteciliğinin basında kurumsallaşması ve kalıcı hale gelmesine katkı sunan yayın yönetmenlerine plaket takdim edildi. Etkinlikte, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Yeni Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Okan Sarıkaya, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Para Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Demir, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ve Turcomoney Genel Yayın Yönetmeni Kazım Kılınç da plaket aldı.

Hainler ekonomiyi de terör aracı olarak kullandılar

EGD’nin Geleneksel Yılbaşı Buluşması etkinliğinde Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’e (solda) ekonomi haberciliğine verdiği destekten dolayı plaket verildi. Demirel, plaketini Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) eski Başkanlarından Oğuz Satıcı’nın elinden aldı.  Demirel, plaket aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Türkiye düşmanlarının ülkeyi yıkmak için her yönden saldırdıklarını, bombalı ve silahlı terör eylemleriyle birlikte ekonomi alanında da para ve piyasa manipülasyonlarıyla hainliklerini devam ettirdiklerini söyledi. Demirel, “Buna rağmen bu millete diz çöktüremediler, kendileri perişan oldu” dedi.

 

 
EtiketlerYeni Akit’e EGD’den ekonomi plaketiEGDYeni Akit
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!
  • BMGK kabul etti
  • Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!
  • Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak!
  • 'O hattın tamamı perşembe günü koptu'
  • NATO ve ABD suçüstü oldu!
  • Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor
  • Başbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakın
  • Muhaliflerden uyarı: Esed ateşkese uymuyor!
  • Bağdadi öldürüldü mü?
  • Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şoke etti
  • Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
  • Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!
  • Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
  • El Bab’da destan yazılıyor: 2 mehmetçik 100 teröristi...
  • Terör örgütünün üst düzey ismi vuruldu
  • İşte Türkiye'nin Suriye planı! Adı bile belli oldu
  • Rus diplomatlar ülkeyi böyle terk etti!
  • Ve internette kota kalkıyor
  • Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!
  • AK Parti'de toplu ihraç
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2017 mesajı
  • Şok sözler: Tayyip bey seni alacak, eğer gidersen...
  • Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!
  • İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Başbakan: Kullanılan silahlar ABD menşeliBaşbakan: Kullanılan silahlar ABD menşeli

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te Fırat Kalkanı yaralılarını ziyaret sonrası açıklama…

'Noel Baba yoktur' dedi, işinden oldu'Noel Baba yoktur' dedi, işinden oldu

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Parco Della Musica Oditoryumu, seyircilerine 'Noel…

Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!

Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadelede, teröristlere desteğin Suriye'den geldiğini ifade…

BMGK kabul ettiBMGK kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM )Güvenlik Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği…

Cinayet işlemek bu kadar mı kolay oldu?Cinayet işlemek bu kadar mı kolay oldu?

Adana'da bir fırıncı, kendisinden ekmek almadığı gerekçesiyle tartıştığı ağabeyi tarafından…

Diyarbakır raylı sistem hattına kavuşuyorDiyarbakır raylı sistem hattına kavuşuyor

Başbakan Yıldırım'ın onayı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının "Dağkapı-Hastane Raylı…

Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!

Türkiye, 911 kilometrelik sınıra dünyanın en uzun üçüncü duvarı olan…

'ABD ve NATO’nun DAEŞ’e destek verdiğini itiraf ediyorlar''ABD ve NATO’nun DAEŞ’e destek verdiğini itiraf ediyorlar'

Abdurrahman Dilipak yazısı...

POS cihazıyla ilginç dolandırıcılık!POS cihazıyla ilginç dolandırıcılık!

Dolandırıcının yöntemi çok ilginç çünkü soygunu POS makinesi ile yapıyor.…