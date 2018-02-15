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Yeni akıllı yüzer iskele suya indirildi

Karaköy'de daha önce batan iskelenin yerine yapılan yeni akıllı yüzer iskele suya indirildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 21:25
Yeni akıllı yüzer iskele suya indirildi

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 bin 236 metrekarelik yüzer iskelesinin yapımı, Tuzla'daki tersanede tamamlandı. Şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında batan Karaköy İskelesi'nin yerine konulacak yüzer iskele, suya indirildi. İskele, mart ayı başlarında römorkörlerle Karaköy'e çekilecek ve nisan ayında hizmete alınacak.

Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskeleye sancak ve deniz tarafındaki alınlık bölümünden aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek.

Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen iskelenin sahip olduğu çok amaçlı salon ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılması amaçlanıyor.

Kadıköy ve Üsküdar seferlerinin yapıldığı eski Karaköy İskelesi, 2008 yılı kasım ayıiskelenda şiddetli lodos nedeniyle batmıştı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 21:25
  1. Şehir Hatları
  2. yüzer iskele
  3. Karaköy İskelesi
  4. Çelik konstrüksiyon
  5. iskele

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