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Yen Beşiktaş'ı kap süper primi

Süper Lig'in 11.haftasında pazar günü Bornova Stadı'nda Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe'de yönetim kesenin ağzını açtı.

03 Kasım 2017 Cuma 02:31
Yen Beşiktaş'ı kap süper primi

Ligde aldığı galibiyet ve beraberliklerin ardından yayın havuzundan müthiş bir gelir elde eden sarı-kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil'in Beşiktaş maçının kazanılması halinde oyunculara 30'ar bin TL prim vereceği öğrenildi. Ligin 3'üncü haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenip 25'er bin TL kazanan futbolcuların, prim dopinginin ardından yönetime galibiyet sözü verdiği ifade edildi. İzmir ekibi bu sezon galibiyet başına Türkiye Futbol Federasyonu’ndan performans primi olarak 670 bin, beraberlik başına da 335 bin dolar kazandı. Göztepe şu ana kadar aldığı sonuçların ardından kasasına 4 milyon 20 bin dolar koymayı garantilemiş oldu.

 Özel işleri nedeniyle bulunduğu yurt dışından yarın döneceği öğrenilen Mehmet Sepil'in Beşiktaş karşılaşmasına büyük önem verdiği bildirildi. Yarın saat 15.00'te Torbalı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan altyapı tesislerinin lansmanına katılacak Sepil'in pazar gününe kadar takımla birlikte kampta yer alacağı vurgulandı. Kritik maçlar öncesi takımı bir an olsun yalnız bırakmayan Mehmet Sepil'in kafileyle birlikte stada geleceği belirtildi. Beşiktaş karşılaşmasını büyük sabırsızlıkla bekleyen taraftarlar ise Bornova Stadı'nda görsel şova hazırlanıyor. Takımlarının Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçları ceza yüzünden izleyemeyen futbolseverlerin, atkı, flama, döviz ve bayraklarla müthiş bir ambiyans oluşturması bekleniyor. Taraftarlar, maçtan önce takımı konvoyla stada uğurlayacak.
 
PORTEKİZLİLERİN GECESİ

Göztepe'nin pazar günü saat 19.30'da Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada Portekizli yıldızlar sahne alacak. Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaş olan Göztepe'nin kalecisi Beto ile siyah-beyazlıların stoperi Pepe ve kanat oyuncusu Quaresma bu kez birbirlerine rakip olacak. Sırbistan Milli Takımı'nda beraber oynayan stoperler Göztepeli Milos Kosanovic ile Beşiktaşlı Dusko Tosic de karşı karşıya gelecek.

 

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 02:31
  1. Süper Lig
  2. Göztepe
  3. Beşiktaş
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