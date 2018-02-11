Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yemin edip cepheye koştular... Teröristlerin kabusu Afrin'de

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere yurdun birçok bölgesinden gelen JÖH ve PÖH timleri, topluca ant içerek cepheye koştu.

11 Şubat 2018 Pazar 18:19

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere yurdun bir çok bölgesinden gelerek Kilis ve Hatay sınırından geçip Afrin kırsalında oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, topluca ant içerek cepheye koştu. Birliklerinden Kilis ve Hatay'a gelen JÖH ve PÖH timleri sınırı geçip, TSK tarafından sınır ötesinde oluşturulan merkezde bir araya geldi. Dün sabah cepheye gitmeden önce toplanan kahramanlar hep bir ağızdan ant içti.

"BU VATAN İÇİN ÖLMEK ŞEREFTİR"

Yüksek sesle haykıran kahramanlar "Bu vatan için, bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere" dedi. TSK tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere birliklerinden gelerek sınırı geçen ve sınır ötesinde oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen JÖH ve PÖH timlerinin yemin etmesi yine silah arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir kişinin yüksek sesle okuduğu yemine eşlik eden kahramanların vatan için şehadete giderken ne kadar kararlı oldukları gözlendi.

HEP BİRLİKTE "BİZİMLEYDİ" ŞİİRİNİ OKUDULAR

Cepheye giderken korku nedir bilmeyen, şehadete koşarak giden kahramanlar toplandıkları yerde daha önce meskun mahal operasyonlarına katılan bir PÖH tarafından kaleme alınan 'bizimleydi' şiirini yüksek sesle okuyarak yemin etti. Hep birlikte okudukları şiir ile dosta güven, düşmana korku salan kahramanlar ettikleri yeminin ardından cepheye koştu. Kahramanlar yüksek sesle 'Bizimleydi' şiirini yemin olarak şöyle okudu:

"TEPEDEN TIRNAĞA BİZİMLEYDİ"

"Kapı gibi çağ açıp kapatan cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han, yeniden kükredi bugün Alparslan, bizimleydi, Surda bizimle. Allah'sız zalimin zulmüne karşı, Allah'ü Allah diye inlettik arşı. Semayı titretti İstiklal Marşı bizimleydi, Yüksekova'da bizimle. Vallahi var bize kanat gerenler, bizimleydi, gönül gözü görenler, evliyalar enbiyalar, erenler, bizimleydi, İdil'de bizimle. Ne kadar savaşsak bitmez yolumuz, gövdemiz hür, lakin esir kolumuz. Tepeden tırnağa Anadolumuz bizimleydi, Silvan'da bizimle. Kırklar ve yediler açtı kucağı, alevlendi her gün iman ocağı. Resulü ekremin tevhit sancağı bizimleydi, Nusaybin'de bizimle. Dilde ve gönülde var oldukça Kuran, olmaz vatan, olmaz Türk yurdu viran, yaşasın Türk oğlu, yaşasan Turan, bizimleydi Bozkurtlar bizimle. Ne hain PKK itleri, ne kahpe FETÖ'nün piçleri, ne de bunların emperyalist güçleri yıldıramaz hiç bir kuvvet bizleri. Bu vatan için ölmek şeref verir bizlere. Bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere. Bu dava için ölmek şeref verir bizleri. Tekbir, Allahu ekber, tekbir Allahu ekber, tekbir Allahu ekber."

 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 18:19
  1. Jandarma Özel Harekat
  2. JÖH
  3. Polis Özel Harekat
  4. PÖH
  5. Zeytin Dalı Harekatı
  6. TSK

YORUM YAZ

  • KUL AHMETKUL AHMET54 dk önce
    BÜTÜN TÜYLERİM ESAS DURUŞTA.
  • mutlumutlu58 dk önce
    Allah gazanızı mübarek etsin
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Allah Hepsini Korusun, Yar Ve Yardımcısı, Olsun İnşallah Amin.
  • osmanosman1 sa önce
    ALLAHUEKBER
  • emin ergülemin ergül1 sa önce
    Allah yar ve yardımcınız olsun yiğitler
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'den Rusya'ya taziye telefonu
  1. Türkiye'den Rusya'ya taziye telefonu
  2. Akar'dan flaş Afrin açıklaması
  3. Memur maaşıyla tam 101 ülke gezdi
  4. Halsizlik şikayetiyle acile gitti,..
  5. İşte fenomen karakterlere..
  6. Savaş uçakları, obüs ve tanklar..
  7. HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli..
  8. Yolcu uçağının acil çıkış kapısı düştü
  9. 'Dünyanın en lüks hapishanesi' yeniden..
  10. Whatsapp'ta 'para'lı dönem başladı
  11. İsrail'den flaş hamle! Esed rejimine..
  12. Almanların tercihi yine Türkiye olacak
  13. Köpek eti yasaklandı, karara uymuyorlar!
  14. Fareler gibi saklanıyorlar
  15. Yılmaz Vural'a büyük şok! İlk maçında...
  16. Yemin edip cepheye koştular.....
  17. ABD yanlışlıkla YPG'yi vurdu! 300..
  18. ABD çıldıracak! Flaş S-400 açıklaması
  19. Bu sefer kurtuluşu yok! İşte o rapor
  20. Şehit babası: İtlere inat ağlamayacağım!
Cüneyt Arkın'dan çok sert Afrin tepkisi: Sen buna ne diye...
Cüneyt Arkın'dan çok sert Afrin tepkisi: Sen buna ne diye...
Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist...
Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist...
Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'