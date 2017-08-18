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Yemenli kadın çocukları için böbreğini satışa çıkarttı

Yemen’de bir kadın, aç kalan çocuklarını doyurabilmek için böbreklerinden birini satışa çıkarttı.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:33
Yemenli kadın çocukları için böbreğini satışa çıkarttı

Yemen’in Taiz kentinde yaşayan 36 yaşındaki Aida El Absi adlı kadın, günlerdir aç olan çocuklarını doyurabilmek için böbreğini satışa çıkarttı. Devlet çalışanı olan Absi’nin, Husi militanları şehri kuşattığı için 2 yıldır işe gidemediği belirtildi. Yemenli aktivistler, sosyal medyada çocukları için böbreğini satışa çıkaran Absi’nin, Yemen’de 2 yıldır süren iç savaştan dolayı mağdur olan binlerce ailenin bir örneği olduğunu bildirdi.

Öte yandan, iç savaş nedeniyle ülkede ekonominin kötüye gitmesinden dolayı aylık maaş ödemesi ülke genelinde yaklaşık bir yıl süreyle askıya alındı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:33
  1. Yemen
  2. Taiz
  3. böbrek
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