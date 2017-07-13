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Yemenli general: Suudi Arabistan'da bir şehri vurabiliriz!

Husi Ensarullah hareketiyle koalisyon içinde olan Yemen ordusu sözcüsü Tuğgeneral Aziz Raşid, Arap ülkeleri arasında bir savaşın ABD'nin işine yaracağını söyledi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:53
Yemenli general: Suudi Arabistan'da bir şehri vurabiliriz!

Rus basınına konuşan Raşid, Yemen ordusunda modern silahların yer aldığı yönündeki haberlerin, taraflar arasındaki cepheleşmeyi güçlendirmek ve Basra Körfezi'ndeki ülkeleri ABD'den yeni silahlar satın almaya itmek amaçlı olduğunu ifade etti.

Raşid "ABD, Yemen'de tüm olup bitenlerle ilgili bilgi sahibiymiş gibi bir algı yaratmak istiyor. Ancak aslında bu böyle değil. Bilgilerin çoğu basında ve sosyal medyada paylaşılan mesajlardan oluşuyor. Yani ABD, Yemen'deki askeri durumla ilgili yeterli bilgi sahibi değil" dedi.

Raşid, açıklamalarına şöyle devam etti: "Arap ülkelerinin birbirini yok etmesi ABD'nin işine yarar. Böylece ABD, bölgedeki hegemonya ve kontrolünü arttırır. Onlara bunu yapmalarında da BAE ve Suudi Arabistan yardım eder" ifadelerini kullandı.

'KOORDİNATLARLA SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR ŞEHRİ VURABİLİRİZ'

Raşid, Yemen ordusunun füze cephaneliğinin potansiyelinin de önemli ölçüde arttığını, Suudi Arabistan'daki, Riyad gibi herhangi bir şehri koordinatlarla vurabileceklerini ve bu füzelerin ABD'nin Patriot füze sistemlerini bypass edebileceğini belirtti.

Raşid, füzelerin sürekli geliştirildiğini ancak bunun yalnızca savunma amaçlı olduğunu da vurgulayarak "Bu ABD içinse bir bahane" dedi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:53
  1. Husiler
  2. Tuğgeneral Aziz Raşid
  3. Arap ülkeleri
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