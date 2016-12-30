Yemenli 160 hastanın Türkiye umudu

Türkiye ve Yemen arasındaki mutabakat kapsamında, 160 Yemenli hasta ile 53 refakatçi, bugün Türkiye'ye gelecek.



2016'da ihtiyaç sahibi bin 26 yabancı hasta, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Yemen Taiz Valisi Ali Al-Ma'meri arasında 7 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan görüşmede varılan mutabakat üzerine, Yemen'de tedavi imkanı bulamayan Taizli hastaların Türkiye'de tedavi edilmeleri kararlaştırıldı.



Afyon'a sevkedilecek



Anlaşma kapsamında, 160 Taizli hasta ve 53 refakatçi bugün saat 18.00'de Türkiye'ye gelecek.



Kiralanan özel uçakla Aden'den Türkiye'ye nakledilecek hasta ve refakatçiler, Kütahya Zafer Havalimanı'nda vize ve yurda giriş işlemleri tamamlandıktan sonra ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne nakledilecek.



Sağlık Bakanlığı, iş birliği ve kalkınma yardımları aracılığıyla küresel sağlığa katkı sağlanması stratejik hedefi doğrultusu ile insani yardım kapsamında her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden tedavi imkanı olmayan hastalara ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.









