Yemen’in çığlığına ses verin

Akit’e özel açıklamalarda bulunan Yeni Yemen Medya Merkezi Başkanı Saleh Algabri, “2014 senesinden beri Yemen’in yüzde 60’ı açlıkla boğuşuyor... Son dönemde 3 bin kişi kolera salgınından öldü... Husi teröründen dolayı 3 milyon kişi iç göç yaşadı.. Bu süreçte bütün dünya yaşadığımız zulmü seyrederken sadece Türkiye bize sahip çıktı... Özellikle ümmet coğrafyasının Yemen’i çaresizliğe sürüklemeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

2014 yılından bu yana büyük bir insanlık dramının yaşandığı Yemen’deki gelişmeleri sıcağı sıcağına bütün dünyaya aktaran Yeni Yemen Medya Merkezi Başkanı Saleh Algabri Akit’e konuştu. Yemen’in açlıkla boğuştuğunu ve son dönemde salgın hastalıkların da yaygınlaştığını kaydeden Algabri, Türkiye dışında hiçbir ülkenin kendilerine yardım etmediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğindeki Türkiye’nin ümmetin lideri konumuna geldiğini söyledi.





YEMEN’DE BÜYÜK BİR DRAM YAŞANIYOR



Yeni Yemen Medya Merkezi Başkanı Saleh Algabri, son üç yıldır Yemen’de büyük bir iç karışıklığın olduğunu kaydederek, “Ülkemde 2014’ten beri harp devam ediyor. İranlıların desteklediği Şii Husiler istiyorlar ki meşru olan hükümeti devirsinler de kendileri başa geçsinler. Bu durum büyük bir dramı da beraberinde getirdi. 2014 senesinden beri Yemen’de açlık son safhada. Öyle ki, Yemen’in yüzde 60’ı açlıkla boğuşuyor. Geri kalan da kıt kanaat yaşamaya çalışıyor” dedi. Son dönemlerde salgın hastalıkların da baş gösterdiğini belirten Algabri, “Kolera hastalığı baş gösterdi. Çok kısa bir süre içerisinde 3 bin kişi kolera salgınından öldü. Husi teröristlerin saldırılarından dolayı 3 milyon kişi iç göç yaşadı. Bizler mülteci olmadık ama iç göç yaşamak zorunda kaldık. Bu süreçte bütün dünya yaşadığımız zulmü seyrederken sadece Türkiye bize sahip çıktı. Maddi olarak destek verdi. Seçilmiş meşru iktidarı destekledi. Erdoğan önderliğindeki Türkiye ümmetin umudu ve gözbebeği haline geldi” ifadelerini kullandı.





DÜNYA SADECE SEYREDİYOR



BM’nin Yemen’deki iç karışıklıkları adeta körüklediğini kaydeden Algabri, “Birleşmiş Milletler Husilere terörist demiyor ya da diyemiyor. Ülkemiz bu iç karışıklıklarda öyle bir hale geldi ki devlet memurları bile 2 seneden beri maaşını alamaz konumda. Zenginler ülkeyi terk etti. Dünya Yemen’deki drama sessiz” şeklinde konuştu. İslam aleminin de Yemen’deki zulme sessiz kaldığına dikkat çeken Algabri, “Sadece Türkiye’nin çok ciddi bir desteğini gördük. Bu nedenle müteşekkiriz. Dünyayı Yemen’deki insanlık dramına karşı daha duyarlı olmaya, ilgilenmeye çağırıyoruz. Özellikle ümmet coğrafyasının Yemen’i çaresizliğe sürüklemeyeceğini düşünüyoruz. Müslümanlar kardeştir şiarınca yaşadığımız bu dramın sonlandırılmasında daha aktif ve daha gayret gösteren bir tutum takınmalarını rica ediyor ve bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

HARUN SEKMEN