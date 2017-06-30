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Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Necran kentine düzenlediği roketli saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 09:56
Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Necran Sivil Savunma Müdürlüğünden Yüzbaşı Abdullah Said Al Fari, Yemen'deki yönetim karşıtı Husilerin, Necran'da sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alan roket saldırıları düzenlediğini söyledi.

Husilerin attığı bir roketin kentteki hastaneye isabet ettiğini belirten Al Fari, burada ölü ya da yaralı olmadığını, kentte bir başka noktaya düşen roket sonucu ise şarapnel parçaları isabet eden 2 kişinin hafif yaralandığını aktardı.

Öte yandan Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansı, Suudi Arabistan ordusuna bağlı Necran'daki birliklere katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırılar çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, bazen can ve mal kayıplarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:56
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