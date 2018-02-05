Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın Hamis Muşeyt kentine attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:09
Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda yer alan haberde, Yemen topraklarından Hamis Muşeyt kentine yönelik balistik füze saldırısı yapıldığı ve balistik füzenin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerine balistik füze saldırıları düzenlemişti. 

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:09
  1. Yemen
  2. Suudi arabistan
  3. hamis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar konuştu
    1. Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar..
    2. Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1..
    3. MHP, Kars Belediye Başkanı'nın..
    4. MHP bir belediye başkanının istifasını..
    5. Almanya'da Türk aile evlerinde ölü..
    6. Yunan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler..
    7. Terör örgütü yandaşları Roma'yı savaş..
    8. Svat vadisinde askeri kampa saldırı
    9. Kontrolden çıkan araç park..
    10. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na PM şoku!
    11. TSK: Bir tankımız vuruldu
    12. İtalyan polisi PKK'lılara acımadı
    13. Azez'e roketli saldırı: 8 kişi yaralı
    14. AK Partili belediye başkanı Meydan..
    15. Yer: Antalya.... Bremen Mızıkacıları..
    16. Bakanlar öğrencilerle birlikte süt..
    17. DEAŞ o bölgeye saldırdı
    18. Celal Şengör'den şaşırtan 'Afrin'..
    19. Eski Beşiktaşlı Eneramo'dan sürpriz..
    20. Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme!
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'