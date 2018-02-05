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Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın Hamis Muşeyt kentine attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:28
Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda yer alan haberde, Yemen topraklarından Hamis Muşeyt kentine yönelik balistik füze saldırısı yapıldığı ve balistik füzenin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerine balistik füze saldırıları düzenlemişti. 

 

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:28
  1. yemen
  2. Suudi Arabistan
  3. BALİSTİK FÜZE

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