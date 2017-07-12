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Yemen'deki salgında 1742 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 742 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:08
Yemen'deki salgında 1742 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin 21 vilayetinde görülen kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla bin 742'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Yemen'de 27 Nisan'dan bu yana 320 bin şüpheli kolera vakasının tespit edildiği aktarıldı.

Öte yandan Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen'deki İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Yemen'deki kolera salgını ile mücadeleye 200 milyon dolar katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

  • Söz konusu desteğin gelmemesi durumunda örgüte bağlı ajansların, Yemen'de açlık ve salgın hastalıklarla mücadele için programlarını yeniden düzenlemesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

McGoldrick ayrıca, ülkedeki insani krizle ilgili, "Yemen'e gereken yardımlar yapılmadığından bu yıl içerisinde iki milyon insan daha ihtiyaç sahibi kişiler listesine eklendi." ifadelerini kullandı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:08
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Dünya Sağlık Örgütü
  3. Yemen
  4. 27 Nisan
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