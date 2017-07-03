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Yemen'deki kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 587'e yükseldi

Yemen'deki kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana bin 587 kişi öldü.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:19
Yemen'deki kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 587'e yükseldi

Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 587 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'de yayılmaya devam eden kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 587'ye çıktı." denildi.

Açıklamada, ülkede 27 Nisan'dan bu yana 262 bin 649 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Ofisi, daha önce Yemen'deki kolera salgınında ölenlerin sayısını bin 560 olarak açıklamıştı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyunun olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:19
  1. Dünya Sağlık Örgütü
  2. Twitter
  3. Yemen
  4. 27 Nisan
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