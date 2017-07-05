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Yemen'deki dram derinleşiyor

BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien, "Yemen'deki dram derinleşiyor. 300 binden fazla insan kolera salgınından etkilenmiş durumda. Acilen gerekli tedavi malzemelerinin sağlanması gerekiyor." dedi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:58
Yemen'deki dram derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Gaziantep'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de ciddi bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Yemen konusunda kalıcı ve çözüm odaklı hareket edilmesi gerektiğini belirten O'Brien, "Yemen'deki dram derinleşiyor, 300 binden fazla insan kolera salgınından etkilenmiş durumda. Acilen gerekli tedavi malzemelerinin sağlanması gerekiyor." diye konuştu.

Tedavi sürecine başlanmaması halinde kolera salgınının daha hızlı yayılmasından endişe edildiğini anlatan O'Brien, dünyanın her bölgesinden bu ülkeye kolera tedavisinde kullanılabilecek ilaçların gönderilmesi için çağrı yaptı.

BM olarak Yemen'deki krizi ön plana çıkarmak, bölgedeki mağduriyetin giderilmesini sağlamak için her platformda seslerini yükselttiklerini kaydeden O'Brien, "Her fırsatta sorunun çözümü için, Yemen'de kalıcı barışın sağlanması için askeri yerine siyasi çözümlerin tesis edilmesi gerektiğini hatırlattık." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki sorunun son bulmasını temenni eden O'Brien, hiçbir zaman savaşın kazananının olamayacağına işaret etti.

O'Brien, "O bölgede silahların bir an önce susması, savaşın bitmesi gerekiyor. Bunun için de her birimizin ayrı ayrı sorumluluğu var. Halihazırda insan eliyle yapılan ciddi hasarlar var orada. Bu hasarların giderilmesi için artık gerekli adımların atılmasının düşünülmesi gerekir. Bu noktada da BM olarak üzerimize düşenleri yapmaktan çekinmeyiz." dedi.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:58
  1. Stephen O'Brien
  2. Yemen
  3. Yemen kolera salgını
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