Yemen'de yeni siyasi koalisyon

Yemenli 5 siyasi parti, "ülkedeki politik hayatı aktif hale getirmek için" yeni bir koalisyon kurduklarını açıkladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yoğun görüşmeler gerçekleştiren Sosyalist Parti, İttihatçı Halk Nasıri Örgütü, Adalet ve İnşa Partisi, Halk Güçleri Birliği Partisi ve İttihatçı Birlik Partisi temsilcileri, yeni siyasi koalisyon için gerekli belgenin hazırlandığını ifade etti.

Ortak yazılı açıklamada, koalisyonun, "Husiler ile devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerin meşru yönetime yaptığı darbeyi sonlandırma" temeli üzerine inşa edildiği belirtildi.

Yeni siyasi koalisyonun, "devleti geri almak, meşru hükümetin çalışmalarını düzeltmek, uzlaşı demokrasisini yeniden hakim kılmak, Yemen'in geleceğini şekillendirirken milli ortaklık" gibi hedef ve ilkelerine de yer verilen açıklamada, hazırlık komitesinin iç tüzük üzerinde çalıştığı, ayrıntıların yakında paylaşılacağı aktarıldı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerde kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.