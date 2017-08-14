Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın ortasında vinçle asıldı

Yemen'de 22 yaşındaki Hüseyin El-Sakit 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip, öldürmek suçundan idama mahkum edildi.

Adamın infazı başkent Sana'nın en kalabalık noktası olan Tahrir Meydanı'nda bir vincin ucuna asılarak gerçekleşti.

Tecavüzcü vincin ucuna asılarak yavaş yavaş yerle bağlantısı kesildi.

Reuters haber ajansı tarafında paylaşılan infaz anlarında adamın önce yaralı hali, ardından infaz sonrası cansız bedeni görüntülendi.