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Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın ortasında vinçle asıldı

Yemen'in başkenti Sana'da 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden adam Tahrir Meydanı'nın ortasında asıldı. Adamın infazı bir vinçle gerçekleştirildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:00
Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın ortasında vinçle asıldı

Yemen'de 22 yaşındaki Hüseyin El-Sakit 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip, öldürmek suçundan idama mahkum edildi.

Adamın infazı başkent Sana'nın en kalabalık noktası olan Tahrir Meydanı'nda bir vincin ucuna asılarak gerçekleşti.

Tecavüzcü vincin ucuna asılarak yavaş yavaş yerle bağlantısı kesildi.

Reuters haber ajansı tarafında  paylaşılan infaz anlarında adamın önce yaralı hali, ardından infaz sonrası cansız bedeni görüntülendi. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:00
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  • KartalKartal47 dk önce
    Darısı başımıza
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