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Yemen'de patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in Beyda kentinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu meşru yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri'nden (HDG) 3 kişinin öldüğü bildirildi.

09 Ocak 2018 Salı 17:13
Yemen'de patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

HDG'nin Beyda yetkilisi Hüseyin Hamigani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, direniş güçlerinin Zahir ilçesinde Husilere ait bir mevziye operasyon düzenlediğini, güçlerin mevziye girişi sırasında Husiler tarafından yola döşenmiş patlayıcının infilak ettiğini söyledi.

Hamigani, olayda direniş güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiğini, Husilerin ise mevziden çekildiğini ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:13
  1. Beyda
  2. HDG
  3. Yemen
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