Yemen'de koleraya yakalanan 45 binden fazla kişi tedavi edildi

Raporda, kolera salgınıyla mücadele için Yemen'in 12 ilinde 18 sağlık kurumunun desteklendiği belirtilerek, "Bu tesislere hamile kadınlar, çocuklar ve ağır hastalar için antibiyotik, 180 binden fazla intravenöz (damar içi) sıvısı ve 250 bin perfüzyon (organ ve hücrelerin beslenmesi) çözeltisi gönderildi. İçme suyu tesislerine de 225 binden fazla klor tablet ve 170 kilogram klor dağıtıldı." denildi.

Yemen Kızılay'ından yaklaşık 250'den fazla gönüllüyle başkent Sana ile bazı illerde yaklaşık 363 bin kişiye, kolera salgınıyla ilgili bilinçlendirme seminerlerinin verildiği aktarılan raporda, Lahec, Ed-Dali ve Demar kentlerinden 75 Kızılay gönüllüsüne de yaşadıkları kentlerde benzer seminerler düzenlemesi için "koleraya karşı bilinçlendirme eğitimi" verildiği ifade edildi.

Raporda, 15 Mayıs tarihinden bu yana her 90 Yemenliden en az birinde şüpheli kolera vakası görüldüğüne ve günde ortalama 28 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret edilerek, salgın nedeniyle ölenlerin yüzde 30'unun yaşları 60'ı geçen kişiler olduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Yemen'in 21 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana görülen salgında ölenlerin sayısı bin 802'e yükselirken, bu süre zarfında tespit edilen şüpheli kolera vakası ise 356 bin 591 olarak kaydediliyor.